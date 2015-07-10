中国证监会已要求所有上市公司制定维护公司股价稳定的具体方案

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会已要求所有上市公司，立即结合公司实际情况，制定维护公司股价稳定的具体方案，包括但不限于采取如下措施：大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等，相关方案应尽快予以披露。
他在新闻例会上称，该项措施得到了上市公司及大股东的积极响应，多地上市公司集体发声，宣布通过积极增持、回购、暂不减持等方式稳定公司股价。截至7月9日，两市已有655家公司公告了股份增持、回购计划，积极维护公司股价稳定。
他还指出，证监会已要求所有上市公司通过交易所的互动平台、召开投资者说明会等各种方式，向投资者说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
继周四多头绝地大力反击后，中国A股市场周五继续报复性反弹，连两日千股涨停盛况令投资者重现欢颜。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。