中国证监会已要求所有上市公司制定维护公司股价稳定的具体方案

路透北京7月10日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会已要求所有上市公司，立即结合公司实际情况，制定维护公司股价稳定的具体方案，包括但不限于采取如下措施：大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等，相关方案应尽快予以披露。

他在新闻例会上称，该项措施得到了上市公司及大股东的积极响应，多地上市公司集体发声，宣布通过积极增持、回购、暂不减持等方式稳定公司股价。截至7月9日，两市已有655家公司公告了股份增持、回购计划，积极维护公司股价稳定。

他还指出，证监会已要求所有上市公司通过交易所的互动平台、召开投资者说明会等各种方式，向投资者说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

继周四多头绝地大力反击后，中国A股市场周五继续报复性反弹，连两日千股涨停盛况令投资者重现欢颜。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。