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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 09:44 BJT

证监会官员警告盲目"炒新"风险大

中国证监会主席助理吴利军日前表示，投资股票一定要看公司基本面和发展潜力，新股未必都能赚钱。中小散户投资者潜心寻找二级市场上有潜力的蓝筹股进行投资可能更为稳妥。《中国证券报》周一的报道援引吴利军称，投资者，尤其中小投资者要理性参与，不要盲目跟风。路透

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