中国证监会加强机构私募资管业务管理 明确结构化产品“新老划断”

路透北京7月15日 - 中国证监会周五发布规定要求，证券期货经营机构及相关销售机构不得违规销售资产管理计划，不得存在不适当宣传、误导欺诈投资者以及以任何方式向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益等行为，并明确对结构化产品等将依照“新老划断”原则进行过渡安排。

证监会网站发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》指出，相关存续产品在合同到期前不得提高杠杆倍数、不得新增优先级份额净申购规模，到期后予以清盘，不得续期。

规定重点加强对违规宣传推介和销售行为、结构化资管产品、违法从事证券期货业务活动、委托第三方机构提供投资建议、开展或参与“资金池”业务、实施过度激励等问题的规范。

证监会指出，此规定适用于证券期货经营机构通过资管计划形式开展的私募资产管理业务，私募证券投资基金管理人参照执行。此前证券期货经营机构私募资管业务暴露出业务失范等诸多问题，证监会此次出台规定旨在更明确地传递监管政策信号。（完）