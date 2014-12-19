证监会开展专项执法 涉嫌操纵18只股票价格的机构个人被查

路透上海12月19日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，近期证监会已开展打击市场操纵的专项执法活动，已对涉嫌操纵中科云网(002306.SZ)等18只股票的涉案机构和个人进行立案调查。

他在新闻例会上表示，针对当前市场运行特征和市场操纵行业新特点，证监会强化实时监控，全面排查异动交易，依托大数据系统深入分析挖掘操纵市场线索。集中力量查处市场操纵案例，发起一起查处一起，涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

他还表示，证监会进一步完善市场操纵案例的行政与刑事衔接机制，提高行政执法的时效性，加大刑事追责力度。

据他介绍，近期的股价操纵案，出现一些新特征，例如操纵时间短、建仓拉招出货快的类庄股操纵模式有所抬头；涉案人集中资金优势，以对倒交易、虚假申报撤单、尾市拉抬等多种手法交叉使用；以市值管理名义内外勾结，通过上市公司发布选择性信息配合等新手段操纵股价。

此次涉案的上市公司还包括百圆裤业(002640.SZ)、兴民钢圈(002355.SZ)、山东如意(002193.SZ)、湖南发展(000722.SZ)、铁岭新城(000809.SZ)、宁波联合(600051.SS)、珠江啤酒(002461.SZ)等多只股票。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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