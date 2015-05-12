中国证监会中止审查大智慧收购湘财证券申请 因其正被调查

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月12日 - 在中国证监会对大智慧(601519.SS)立案调查后，大智慧周二公告显示，中国证监会已中止审查其发行股份收购湘财证券的申请。
公告称接获中国证监会通知，公司因涉嫌证券法律法规而被证监会立案调查后，证监会对大智慧发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。
今年1月，大智慧公布其重组方案，以发行股份及现金支付相结合的方式，收购湘财证券100%股权，标的资产交易价格为85亿33.58万元人民币，同时拟定向增发募集配套资金至多27亿元。
大智慧尚未透露其被立案调查的具体原因。
大智慧周一临时停牌一天，因重要事项未公告，上周五该股收报25.82元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。