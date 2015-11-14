版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 14日 星期六 11:42 BJT

中国证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

路透香港11月13日 - 中央纪委监察网站周五晚间公布，中国证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

证监会公布的姚刚简历显示，姚刚1993年起任证监会期货监管部副主任、主任；1999年任国泰君安证券有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2002年任中国证券监督管理委员会发行监管部主任；2004年7月任中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员兼发行监管部主任。

2008年任起，他担任了中国证券监督管理委员会副主席、党委委员。

上周末曾传言姚刚被调查，但随及被官方辟谣，他本人并前往南部某省参加了一个会。

(记者 毕晓雯)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐