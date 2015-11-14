中国证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透香港11月13日 - 中央纪委监察网站周五晚间公布，中国证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
证监会公布的姚刚简历显示，姚刚1993年起任证监会期货监管部副主任、主任；1999年任国泰君安证券有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2002年任中国证券监督管理委员会发行监管部主任；2004年7月任中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员兼发行监管部主任。
2008年任起，他担任了中国证券监督管理委员会副主席、党委委员。
上周末曾传言姚刚被调查，但随及被官方辟谣，他本人并前往南部某省参加了一个会。
(记者 毕晓雯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。