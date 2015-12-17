中纪委调查中国证监会官员是否利用内幕交易牟利--报导

路透北京12月17日 - 《华尔街日报》援引熟悉情况的官员报导称，中纪委正在调查证监会内部官员是否存在利用其所知的救市信息为本人或朋友牟利的情况。

11月，中纪委宣布证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪正在接受调查。

《华尔街日报》的报导指出，调查人员正在查证姚刚是否向中信证券(600030.SS)(6030.HK)和国泰君安证券(601211.SS)等券商的高管泄露了有关政府救市计划的机密信息，使得他们可以在政府资金入市前买进股票。

中信证券和国泰君安的代表未予置评。中纪委也未予置评。中国证监会对置评请求未作出回应。（完）