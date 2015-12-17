中纪委调查中国证监会官员是否利用内幕交易牟利--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月17日 - 《华尔街日报》援引熟悉情况的官员报导称，中纪委正在调查证监会内部官员是否存在利用其所知的救市信息为本人或朋友牟利的情况。
11月，中纪委宣布证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪正在接受调查。
《华尔街日报》的报导指出，调查人员正在查证姚刚是否向中信证券(600030.SS)(6030.HK)和国泰君安证券(601211.SS)等券商的高管泄露了有关政府救市计划的机密信息，使得他们可以在政府资金入市前买进股票。
中信证券和国泰君安的代表未予置评。中纪委也未予置评。中国证监会对置评请求未作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。