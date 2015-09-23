中国证监会将推出可同时投资于境内外市场的QDII基金--报载

路透上海9月23日 - 据中国证券报周三报导，中国证监会证券基金机构监管部副主任李海超昨日表示，证监会正在抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》，推出同时投资于境内外市场的QDII（合格境内机构投资者）基金。

目前QDII基金只能投资海外市场。他还表示，配合新《基金法》实施，整合公募基金管理机构的有关规定，证监会正修订《公募证券投资基金管理人监督管理办法》，促进公募基金投资顾问业务健康发展。为规范基金投资顾问机构行为，正起草《投资顾问机构业务管理办法》。

李海超指出，证监会一直积极支持养老金、保险资金、QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）等各类境内外长期资金入市。养老金投资管理目标是实现资产长期保值增值，同时养老金也是股市中中长期投资的重要稳定力量。

他表示，海外大型养老金很多都采取指数化方式进行股票投资。希望国内基金管理人和指数供应商借鉴海外成熟经验，根据境内外长期基金的资产配置需求，开发适合其投资目标和风控要求的指数化产品。

最新数据显示，截至8月28日，共有132家合格境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度。（完）