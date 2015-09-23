中国证监会将推出可同时投资于境内外市场的QDII基金--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月23日 - 据中国证券报周三报导，中国证监会证券基金机构监管部副主任李海超昨日表示，证监会正在抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》，推出同时投资于境内外市场的QDII（合格境内机构投资者）基金。
目前QDII基金只能投资海外市场。他还表示，配合新《基金法》实施，整合公募基金管理机构的有关规定，证监会正修订《公募证券投资基金管理人监督管理办法》，促进公募基金投资顾问业务健康发展。为规范基金投资顾问机构行为，正起草《投资顾问机构业务管理办法》。
李海超指出，证监会一直积极支持养老金、保险资金、QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）等各类境内外长期资金入市。养老金投资管理目标是实现资产长期保值增值，同时养老金也是股市中中长期投资的重要稳定力量。
他表示，海外大型养老金很多都采取指数化方式进行股票投资。希望国内基金管理人和指数供应商借鉴海外成熟经验，根据境内外长期基金的资产配置需求，开发适合其投资目标和风控要求的指数化产品。
最新数据显示，截至8月28日，共有132家合格境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度。（完）
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。