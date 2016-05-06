中国证监会回应海外疑虑 称尊重QFII与权益拥有人间权益安排

路透上海5月6日 - 在MSCI明晟(MSCI.N)即将评审是否将A股纳入国际指数之际，中国证监会周五回应海外投资人的一大疑虑，阐明证监会尊重QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）与证券权益拥有人之间依法订立的权益安排。

证监会官方微博指出，作为客户的证券权益拥有人与作为资产管理人的QFII和RQFII的法律关系，包括客户资产独立于资产管理人资产的安排，应由客户与资产管理人订立的合同来界定，受合同签署地监管规则的约定。中国证监会尊重这些依法订立的合同及其明确的客户资产的权属关系。

微博指出，目前中国的证券登记结算管理办法已确定，合格投资人申请开立证券帐户，可以是实名帐户，也可以是名义持有人帐户。实践中，专户理财类型的QFII、RQFII可以选择“合格投资者＋客户资金”等形式开立证券帐户，可进一步表明帐户资产属于证券权益拥有人。

截止去年底，以“合格投资者＋客户资金”形式开户的QFII、RQFII比例约为23%和20%。

MSCI明晟将在6月决定是否将5%的A股自由浮动调整后市值纳入MSCI相关指数。此前两年MSCI评审通关失败，主要是海外投资者对A股市场存在较多疑虑，例如QFII等投资额度的分配、资本汇入汇出的方便性、资本利得税的不确定以及QFII为客户代持证券的法律地位不明确等。（完）