中国证监会回应海外疑虑 称尊重QFII与权益拥有人间权益安排

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海5月6日 - 在MSCI明晟(MSCI.N)即将评审是否将A股纳入国际指数之际，中国证监会周五回应海外投资人的一大疑虑，阐明证监会尊重QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）与证券权益拥有人之间依法订立的权益安排。
证监会官方微博指出，作为客户的证券权益拥有人与作为资产管理人的QFII和RQFII的法律关系，包括客户资产独立于资产管理人资产的安排，应由客户与资产管理人订立的合同来界定，受合同签署地监管规则的约定。中国证监会尊重这些依法订立的合同及其明确的客户资产的权属关系。
微博指出，目前中国的证券登记结算管理办法已确定，合格投资人申请开立证券帐户，可以是实名帐户，也可以是名义持有人帐户。实践中，专户理财类型的QFII、RQFII可以选择“合格投资者＋客户资金”等形式开立证券帐户，可进一步表明帐户资产属于证券权益拥有人。
截止去年底，以“合格投资者＋客户资金”形式开户的QFII、RQFII比例约为23%和20%。
MSCI明晟将在6月决定是否将5%的A股自由浮动调整后市值纳入MSCI相关指数。此前两年MSCI评审通关失败，主要是海外投资者对A股市场存在较多疑虑，例如QFII等投资额度的分配、资本汇入汇出的方便性、资本利得税的不确定以及QFII为客户代持证券的法律地位不明确等。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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