中国证监会不再限制QFII和RQFII配置比例 由其自主决定--上证报网站

路透上海9月30日 - 上海证券报网站周五报道，中国证监会新闻发言人今日在新闻例会上表示，今后对合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外机构投资者（RQFII）将取消配置比例的限制，由其自主决定。

此前，证监会曾做过窗口指导，QFII股票投资比重不低于50%，QFII和RQFII的现金比例不高于20%。

报道指出，为增加投资运作便利，引入更多长期资金，今后证监会原则上不对QFII和RQFII的投资比重作出限制。近期证监会已将调整告知了QFII和RQFII的托管银行。