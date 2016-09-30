中国证监会不再限制QFII和RQFII配置比例 由其自主决定--上证报网站

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月30日 - 上海证券报网站周五报道，中国证监会新闻发言人今日在新闻例会上表示，今后对合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外机构投资者（RQFII）将取消配置比例的限制，由其自主决定。
此前，证监会曾做过窗口指导，QFII股票投资比重不低于50%，QFII和RQFII的现金比例不高于20%。
报道指出，为增加投资运作便利，引入更多长期资金，今后证监会原则上不对QFII和RQFII的投资比重作出限制。近期证监会已将调整告知了QFII和RQFII的托管银行。
截止9月底，共有272家QFII合计获批817.38亿美元的投资额度，较上月净增加2.6亿美元。RQFII共有169家，获批额度共计5,113.38亿元人民币。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。