证监会研究再融资审核权下放相关问题－报载

路透上海3月1日 - 尽管中国股市新股发行已暂停数月，但新股发行制度的改革仍在继续推进中。中国证监会相关部门负责人表示，再融资审核权下放相关问题还在探讨研究当中，由于上市公司再融资与IPO不同，应当形成差别化的审核机制。

中国证券报周五引述该负责人指出，还将继续推进发行审核透明度建设，拟考虑进一步提前拟发行企业的预披露时间。此外，创新创业板发行方式，探索建立符合创业板特点的“小额、快速、灵活”的发行融资制度，将成为下一阶段创业板市场改革发展的重点工作。

在退市制度改革方面，证监会将尽快制定非上市公众公司重大资产重组、股票发行等业务规则，对退市制度进行后续完善。

针对近期市场热议的再融资审核权将下放问题，上述负责人表示，上市公司再融资与IPO相比有其自身特点，由于上市公司已经在资本市场经过持续信息披露，投资者对其经营情况更为了解，市场对其的分析跟踪比较充分，对其股价波动情况也相对熟悉，因此上市公司再融资审核机制，应当与IPO审核机制形成差异化的安排。

他透露，下一阶段的发行体制改革中，同样包括了发行审核透明度建设的内容，在过往公布发审委委员名单，公开审核流程及在审企业名单，提前拟发行企业预披露时间等举措的基础上，下一步拟考虑进一步提前预披露时间，加大审核环节的公示力度。

他指出，下一步发行体制改革将根突出重点、分步实施五方面工作：修订完善相关规则制度，改进发行条件，细化信息披露要求，逐步淡化对拟上市公司盈利能力的判断；深入开展对IPO在审企业财务专项检查工作；不断完善新股定价约束机制，推动市场相关各方归位尽责；认真研究新股询价、交易、配售的新情况和新特点，多措并举抑制炒新；坚决打击粉饰业绩、包装上市、虚假披露、合谋造假等弄虚作假行为。

该负责人还介绍，依据创业板特点及企业需求创新发行方式，意在以同等规模资金支持更多中小企业发行上市，多渠道抑制非理性定价和炒新问题，有效提高资源配置效率。

针对市场新股发行将于4月份重启的传言,中国证监会关部门负责人澄清,新股发行重启目前没有明确时间表,下一步发行体制改革的主要工作包括修订完善相关制度,细化信披的要求,淡化对上市公司盈利能力的判断.（完）

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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