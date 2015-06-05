中国证监会将集中打击编造、传播虚假或误导性信息等违规行为

路透北京6月5日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会将针对编造、传播虚假或误导性信息的五类违法违规行为进行集中打击，未发现交易指令集中报出并冲击证券公司交易系统导致故障的情况。

他在每周新闻例会上表示，证监会此次专项执法行动主要针对在媒体上撰写文章，编造、传播有关上市公司并购重组、监管执法动态和宏观经济政策等方面的虚假或误导性信息，扰乱市场秩序的；通过“股吧”、微博、微信等新型媒体，编造、传播内容不实的虚假或误导性消息，对股价产生较大影响的行为。

他还指出，打击范围还包括，报纸、杂志和互联网站等传播媒介违背真实、客观原则，传播虚假或误导性信息，对市场造成严重不良影响的；投资咨询从业人员发布虚假、误导性研究报告，或者利用公共媒体违规推荐股票，损害投资者利益的；未取得投资咨询从业资格非法提供荐股服务，以蛊惑性宣传欺诈投资者，非法牟利的违法违规行为。

张晓军表示，违反真实、客观原则的虚假或误导性信息严重干扰投资者决策判断，必然扭曲市场价格信号，最终影响资本市场功能发挥。近期随着股指不断走高，市场对信息高度敏感，一些不法分子刻意捏造散布虚假信息，引发股指大幅波动，市场反映强烈。

对于5月29日部分证券公司交易系统故障的问题，张晓军指出，5月29日招商证券(600999.SS)、东兴证券(601198.SS)、齐鲁证券、国泰君安证券四家证券公司发生信息安全事件。相关证券公司发生信息安全事件时，未发现交易指令集中报出并冲击证券公司交易系统导致故障的情况。

证监会深圳局对发生重大级别信息安全事件的招商证券采取了出具警示函并在全行业通报、责令整改并处分有关责任人员的监管措施。北京局及山东局将分别对应急报告不及时的东兴证券、齐鲁证券采取相应监管措施。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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