证监会称第二轮两融检查属日常监管 不宜过分解读--新华

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透上海1月29日 - 据新华网周三晚间报导，中国证监会当日晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。
对于市场担心新一轮融资融券（两融）是否会引发股市大跌，证监会表示，“这属于正常的日常监管工作，不宜过分解读。”
三位消息人士周三对路透表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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