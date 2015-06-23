中国证监会发行监管部处长李志玲被开除 因其配偶违规买卖股票

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海6月23日 - 中国证监会上周六公告称，证监会发行监管部处长李志玲配偶违规买卖股票，根据相关规定，证监会决定对李志玲作出行政开除处分。同时，因涉嫌职务犯罪，李志玲已被移送司法机关。
证监会表示，将进一步严肃工作纪律，从严管理、从严要求，对违纪违法行为，发现一起，查处一起，绝不手软。
根据证监会网站，发行监管部主要职责为，拟订在境内发行股票并上市的规则、实施细则，以及发行可转换公司债券的规则、实施细则；审核在境内首次公开发行股票的申请文件并监管其发行上市活动；审核上市公司在境内发行股票、可转换公司债券的申请文件并监管其发行上市活动等。 (完)
(发稿 吕雯瑾／林琦；; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。