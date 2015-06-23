中国证监会发行监管部处长李志玲被开除 因其配偶违规买卖股票

根据证监会网站，发行监管部主要职责为，拟订在境内发行股票并上市的规则、实施细则，以及发行可转换公司债券的规则、实施细则；审核在境内首次公开发行股票的申请文件并监管其发行上市活动；审核上市公司在境内发行股票、可转换公司债券的申请文件并监管其发行上市活动等。 (完)