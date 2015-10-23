中国证监会将持续对操纵证券市场等各类违法违规保持高压态势

路透北京10月23日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，日前，证监会对在主要发生在股市异常波动期间的12宗操纵证券市场案件调查、审理完毕，该12宗案件已进入告知程序。下一步，证监会将采取专项执法与常规案件相结合的执法方式，对各类违法违规保持高压态势。

他在新闻例会上表示，上述12宗案件包括操纵ETF案件，利用融券机制操纵市场案件，境外企业利用QFII操纵B基金案件，特定时间段操纵案件和采取混合方式操纵案件。部分操纵行为系不同市场主体合谋进行，涉案金额巨大，手法新颖。

他并称，部分操纵案件还伴随信息披露等其他违法违规行为。当事人通过滥用交易规则，以不正当手段干扰和影响市场机制和作用的正常发挥，对证券市场起到了助涨助跌的作用，加剧了股市的异常波动。

针对近期部分地方原油交易平台异常活跃，致使投资者亏损严重。邓舸表示，下一步，证监会将继续会同相关单位，持续督导各省级政府切实落实属地管理责任，采取有效措施引导商品类交易场所真正回归到现货市场，并支持公安机关依法查处打击。（完）