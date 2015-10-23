中国证监会将持续对操纵证券市场等各类违法违规保持高压态势

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月23日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，日前，证监会对在主要发生在股市异常波动期间的12宗操纵证券市场案件调查、审理完毕，该12宗案件已进入告知程序。下一步，证监会将采取专项执法与常规案件相结合的执法方式，对各类违法违规保持高压态势。
他在新闻例会上表示，上述12宗案件包括操纵ETF案件，利用融券机制操纵市场案件，境外企业利用QFII操纵B基金案件，特定时间段操纵案件和采取混合方式操纵案件。部分操纵行为系不同市场主体合谋进行，涉案金额巨大，手法新颖。
他并称，部分操纵案件还伴随信息披露等其他违法违规行为。当事人通过滥用交易规则，以不正当手段干扰和影响市场机制和作用的正常发挥，对证券市场起到了助涨助跌的作用，加剧了股市的异常波动。
针对近期部分地方原油交易平台异常活跃，致使投资者亏损严重。邓舸表示，下一步，证监会将继续会同相关单位，持续督导各省级政府切实落实属地管理责任，采取有效措施引导商品类交易场所真正回归到现货市场，并支持公安机关依法查处打击。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。