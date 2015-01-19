中国证监会整顿券商两融业务 大盘受惊证券股遭踩踏

作者 林琦

路透上海1月19日 - 中国证监会上周五宣布多家券商因融资融券业务违规而受罚，无疑给本轮“杠杆牛市”浇上一盆冷水。周一A股大盘早盘暴跌逾6%，券商保险等前期领涨板块大面积跌停。

本轮A股牛市的基石之一是融资融券规模不断膨胀带来的增量资金，当然其潜在风险亦在提升。此次整顿两融业务，短期内将挤出场内一些过度融资盘及短线游资，大盘短期将陷入调整。但分析师认为，本轮牛市的投资逻辑，即改革红利及估值提升未发生变化，因此未来走势可能由之前的“快牛”转为“慢牛”，热点更为多元化。

“短期大盘需要渲泻，利空需要消化，大盘震荡之后仍可能上涨。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出。

但部分分析师对短期大盘走势稍为悲观。长城证券首席策略分析师朱俊春以“下刀子了，你接么”为题发布简评称，大盘短期上升的逻辑是利好政策和消息不断，但这次证监会重拳出击两融，不仅没有好消息，资金面更将受直接冲击。若权重股此次回调20%，那沪综指跌回3,000点是有可能的。

上周五稍晚，证监会处罚两融违规券商消息一出，海外A股指数期货一度劲挫5%。周一开盘时，沪综指.SSEC跌5.53%至3,189.73点，至早盘收市时，沪综指跌幅扩大至6.3%,报3,163.72点。中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)及中国平安(601318.SS)、中国人寿(601628.SS)等券商保险股大面积跌停。

香港市场上，早盘收市时中信证券(6030.HK)跌16.5%，海通证券(6837.HK)跌13.9%。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(6030.HK)、海通证券(6837.HK)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施，对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)等九家券商分别采取责令限期改正、责令增加内部合规检查次数及警示的监管措施。

**券商股面临短期利空**

从此次证监会披露的情况看，券商两融业务违规主要集中在：违规为到期两融合约展期、向不符合条件的客户融资融券、未按规定及时处分客户担保物、违规为客户之间融资提供便利等。

“六个月到期不抛掉，开户门槛低于50万元，很多券商（两融业务）都是这么干的。”上海一位券商人士指出，少数券商的两融业务甚至零门槛，这使得这块业务的风险迅速提高。

截止上周五，沪深两市融资融券余额为1.118万亿元，较2014年初增加逾两倍。据中国证券金融股份公司数据，目前两融交易占当日交易比例已超过15%。

这次证监会大规模处罚多家券商，打破了业内存在的“罚不责众”的预期，反映了监管层控制风险的决心，无疑对投资者的持股信心有着较大影响。

上投摩根基金公司认为，由于两融业务中达到50万证券资产门槛的客户占比较高，对两融业务基本面实质影响有限。不过政府对杠杆加强监管导向明确，两融业务发展将受到影响，对股市心理影响较大，短期券商板块士气受损。

国泰君安非银金融首席分析师赵湘怀指出，以中信、海通为例，被证监会停止了三个月新增信用交易户，估计两公司将会因此损失3万新增客户，占现有客户数的15%。此外，此次证监会明确提出两融门槛为50万元，目前这部分客户占比约为六成以上，资产50万元以下的客户融资在六个月到期后无法续期。但是，券商可能会通过网上质押式回购业务绕开监管。

他预计，总体来说，简单测算国内券商收入将会下滑5%左右。

中金公司报告认为，在50万元证券资产硬性门槛之上的客户已经过较为充分的挖掘，而此次暂停新开户等处罚，存量客户两融业务不会受到明显影响，预计短期内券商板块或将维持高位震荡。

而券商龙头股中信证券此次还面临另一利空消息，其大股东中信有限上周连续减持中信证券股份，套现逾100亿元人民币。

有部分券商分析师和私募基金人士认为，中信证券大股东减持已在上周该股股价上有所体现，而且产业资本减持券商股近期多次出现，不算是大利空。从以往经验来看，突发利空改变不了原有趋势，暂停新开两融、大股东减持两个非实质性利空不会砍了中信证券等牛巿标杆。

“券商不涨就不是牛市了，券商这个旗帜不能倒，估计券商股的调整最迟在周三就到位了。”刘景德乐观预期。

**两融整顿波及大盘走势**

证监会整顿券商两融业务的影响，不仅体现在券商股本身，亦会从资金和个股层面体现在大盘指数上。

申银万国研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，此次整顿，将使市场对于两融规模增长预期改变，对未来资金面的心理预期产生一些负面影响，而且因金融股的融资规模较大，挤出两融业务水份的同时亦会给金融股价带来压力，亦将会对大盘产生牵累。

目前，融资余额规模排名居前的基本都是权重较大的金融股，其中中信证券以331.8亿元融资额排名居首，占其市值约一成。

不过钱启敏认为，大盘经历三至五天的短期调整过后，仍有可能走强，市场对于A股牛市的预期没有发生大的改变，本周数千亿元新股解冻资金或会有部分入市抄底。

方正证券分析师陈敏认为，证监会暂停新开两融账户会导致融资资金规模上行速率的减缓，但对增量部分的影响较为有限，预计也就在几百亿元的规模。目前沪深两市日均成交量平均在几千亿元水平，如果新规只是在增量部分影响几百亿的规模的话，实质性的冲击并没有那么大，对心理层面的冲击要大于实质性的冲击。

对于银监会新出台的委托贷款新规，市场人士亦认为其是监管层给股市降温的利器。不过陈敏指出，当前大类资产配置向权益类搬家的大趋势已经形成，银监会的新规难以改变这个大的趋势。

中国银监会上周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

“市场有意见认为银监会的委贷新规直接打击了股市入市的增量资金，这是严重误读！”国金证券银行业分析师马鲲鹏认为。

他称，在现有业务模式和技术框架下，银行业基本没有委托贷款被包装成入市的增量资金，他们通过理财资金池直接配资入市的渠道非常畅通。（完）

（北京中文部张晓翀对此文亦有贡献）

(审校 曾祥进)

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