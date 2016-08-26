中国证监会称上市公司不得利用反收购限制股东权利

路透上海8月26日 - 近期中国上市公司收购战频发，少数公司拟修订公司章程给收购人设置障碍。中国证监会周五明确表示，上市公司章程中涉及公司控制权条款的约定需遵循法律、行政法规的规定，不得利用反收购条款限制股东的合法权利。

证监会官方微博称，近期交易所已发出监管问询，相关证监局约谈公司有关人员，要求公司通过信息披露，充分、有针对性地解释相关条款设置的合法性、正当性和必要性。证监会将依法监管上市公司收购及相关股份权益变动活动，发现违法违规的，将依法采取监管措施。

在经历万科(000002.SZ)(2202.HK)收购事件后，同样股权分散的伊利股份(600887.SS)近日拟修订部分公司章程，为恶意收购设置“防护栏”，不过该举措被上海证交所发函问询。

此次修改公司章程条款包括伊利股份要求股东在持有公司股份达到3%时就要及时向伊利董事会书面通报，并在通报后两个交易日内不得买卖公司股票；以及之后每增加或减少3%都需及时通报，否则该股东将不能行使股票表决权等。而国家相关法规限定，触发举牌的标准是增加或减少上市公司5%股份。（完）