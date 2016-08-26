中国证监会称上市公司不得利用反收购限制股东权利

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月26日 - 近期中国上市公司收购战频发，少数公司拟修订公司章程给收购人设置障碍。中国证监会周五明确表示，上市公司章程中涉及公司控制权条款的约定需遵循法律、行政法规的规定，不得利用反收购条款限制股东的合法权利。
证监会官方微博称，近期交易所已发出监管问询，相关证监局约谈公司有关人员，要求公司通过信息披露，充分、有针对性地解释相关条款设置的合法性、正当性和必要性。证监会将依法监管上市公司收购及相关股份权益变动活动，发现违法违规的，将依法采取监管措施。
在经历万科(000002.SZ)(2202.HK)收购事件后，同样股权分散的伊利股份(600887.SS)近日拟修订部分公司章程，为恶意收购设置“防护栏”，不过该举措被上海证交所发函问询。
此次修改公司章程条款包括伊利股份要求股东在持有公司股份达到3%时就要及时向伊利董事会书面通报，并在通报后两个交易日内不得买卖公司股票；以及之后每增加或减少3%都需及时通报，否则该股东将不能行使股票表决权等。而国家相关法规限定，触发举牌的标准是增加或减少上市公司5%股份。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。