中国证监会称对美国SEC就四大会计所中国分支的裁定“深表遗憾 ”

路透北京1月24日 -中国证监会发言人周五称，对美国法官就全球四大会计师事务所中国分支的裁定“深表遗憾”，对此判决可能承担的结果，美国证券交易委员会(SEC)需承担全部责任。并希望美国证监会能够从大局出发，做出正确的判断。

中国证监会发言人邓舸在周五例行新闻发布会上称，日前，美国SEC行政法官判决四大会计师事务所的中国分部暂停美国执业资质六个月，美方无视中方提供审计底稿和进行执法合作所作努力及取得的进展，在渠道畅通的情况下坚持处罚，对此深表遗憾。

他表示，这个决定是初步裁定，会计师事务所可以提起上诉申请复议，希望美国SEC能够从大局出发正确判断，促进事态得到妥善解决，中国证监会将密切关注。

稍早全球四大会计师事务所已表示他们会针对美国证券交易委员会(SEC)的裁定提出上诉。之前SEC行政法官裁定，这四大会计师事务所的中国事业应中止美国业务六个月时间。

毕马威会计师事务所KPMG.UL、德勤DLTE.UL、普华永道(罗兵咸永道/资诚)PWC.UL及安永会计师事务所ERNY.UL在一份联合声明中强调，该裁定在经过SEC全面检视并批准之前，并非最终裁定，也不具备法律效力。声明称，“四大公司计划提出上诉，因此马上启动上述检视。”

之前SEC行政法官CameronElliot发布了112页的裁决书，这使得中国和美国监管机构间有关取得审计资料的长期争议升级。(完)

(发稿 张晓翀；撰写：沈燕; 审校)

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