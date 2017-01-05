证监会称要严厉打击证券期货违法犯罪 严惩挑战法律底线的资本大鳄

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月5日 - 中国证监会主席刘士余近日表示，要严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。
证监会网站新闻稿称，刘士余在调研指导稽查执法工作时指出，要进一步加强执法能力建设，全面提升执法规范化水平，更加注重用先进技术手段支撑调查取证，着力提升系统内部协同作战能力，全面优化外部合作机制，有效促进稽查执法与制度建设的良性互动。
他指出，2016年证监会牢固树立依法、从严、全面监管理念，敢于担当，敢于作为，敢于碰硬，依法严肃查处了一批大要案件，对各类违法违规形成强大震慑，对净化市场环境、维护市场秩序、依法保护投资者合法权益做出了重要贡献。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。