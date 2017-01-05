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中国财经 | 2017年 1月 5日 星期四 17:28 BJT

证监会称要严厉打击证券期货违法犯罪 严惩挑战法律底线的资本大鳄

路透北京1月5日 - 中国证监会主席刘士余近日表示，要严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。

证监会网站新闻稿称，刘士余在调研指导稽查执法工作时指出，要进一步加强执法能力建设，全面提升执法规范化水平，更加注重用先进技术手段支撑调查取证，着力提升系统内部协同作战能力，全面优化外部合作机制，有效促进稽查执法与制度建设的良性互动。

他指出，2016年证监会牢固树立依法、从严、全面监管理念，敢于担当，敢于作为，敢于碰硬，依法严肃查处了一批大要案件，对各类违法违规形成强大震慑，对净化市场环境、维护市场秩序、依法保护投资者合法权益做出了重要贡献。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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