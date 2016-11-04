中国证监会称跨境操纵市场苗头已引起中港两地监管机关高度关注

路透北京11月4日 - 中国证监会周五表示，最近各种跨境操纵市场的苗头已经引起中港两地监管机关的共同高度关注。在市场互联互通下，香港证监会与中国证监会将继续在执法工作中密切合作，坚定打击两地跨境市场操纵等违法行为。

证监会微博新闻稿称，跨境操纵市场包括一是通过结构化杠杆产品跨境撬动巨量资金，滥用资金优势操纵市场，危害金融稳定；二是绕道香港开立多个境内外账户“跨境布局”，欺诈性更强；三是利用境外服务器在境内市场高频双向申报、频繁撤单或者自我成交，滥用技术优势破坏公平原则。

证监会表示，操纵市场制造人为交易，严重破坏市场定价功能，是全球监管机关的执法重点。证监会通过培训对内地和香港股票市场交易互联互通机制全面开通后可能发生的各种跨境违法犯罪现象及监管应对措施进行了预研和预判。（完）