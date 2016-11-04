中国证监会称跨境操纵市场苗头已引起中港两地监管机关高度关注

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月4日 - 中国证监会周五表示，最近各种跨境操纵市场的苗头已经引起中港两地监管机关的共同高度关注。在市场互联互通下，香港证监会与中国证监会将继续在执法工作中密切合作，坚定打击两地跨境市场操纵等违法行为。
证监会微博新闻稿称，跨境操纵市场包括一是通过结构化杠杆产品跨境撬动巨量资金，滥用资金优势操纵市场，危害金融稳定；二是绕道香港开立多个境内外账户“跨境布局”，欺诈性更强；三是利用境外服务器在境内市场高频双向申报、频繁撤单或者自我成交，滥用技术优势破坏公平原则。
证监会表示，操纵市场制造人为交易，严重破坏市场定价功能，是全球监管机关的执法重点。证监会通过培训对内地和香港股票市场交易互联互通机制全面开通后可能发生的各种跨境违法犯罪现象及监管应对措施进行了预研和预判。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。