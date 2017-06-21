中国证监会称将进一步完善相关规则 便利境外投资者投资A股

路透上海6月21日 - 在MSCI明晟(MSCI.N)北京时间周三凌晨宣布将A股纳入MSCI指数后，中国证监会周三晨间迅速回应称，证监会将会同相关各方，进一步完善境外投资者投资A股的相关制度和规则，便利境外投资者通过包括跟踪MSCI指数在内的多种方式投资A股。

证监会官网引述证监会新闻发言人张晓军的表述称，“我们赞赏MSCI做出这一决定。A股纳入MSCI指数，这是顺应国际投资者需求的必然之举，体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。我们对此一直是乐见其成。”

他说，A股纳入MSCI指数，对中国资本市场的改革发展既是机遇，亦是挑战。中国资本市场必将以更加开放的姿态欢迎境外投资者。中国将始终坚持市场化、法制化、国际化的改革方向，促进中国资本市场稳健发展，切实保护各类投资者的合法权益，不断提升市场服务实体经济的能力和国际影响力。（完）