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中国财经 | 2016年 3月 8日 星期二 10:25 BJT

中国证监会副主席称注册制正在研究 战新板希望尽快推出--中证

路透上海3月8日 - 据中国证券报网站周二早间报导，中国证监会副主席李超表示，注册制还在研究；而战略新兴板从去年开始就在研究，希望能够尽快推出。

他还指出，在维护市场稳定方面，今年一定要加强监管。

在今年政府工作报告关于资本市场的表述中，对于注册制改革只字未提。业内人士指出，作为未来资本市场发展的关键事件，注册制在报告中的“消失”，只能理解为排不上今年的工作任务了，注册制的实施大概率将延后。

沪综指.SSEC早盘一度跌逾3%，创业板跌逾4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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