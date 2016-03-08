中国证监会副主席称注册制正在研究 战新板希望尽快推出--中证

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月8日 - 据中国证券报网站周二早间报导，中国证监会副主席李超表示，注册制还在研究；而战略新兴板从去年开始就在研究，希望能够尽快推出。
他还指出，在维护市场稳定方面，今年一定要加强监管。
在今年政府工作报告关于资本市场的表述中，对于注册制改革只字未提。业内人士指出，作为未来资本市场发展的关键事件，注册制在报告中的“消失”，只能理解为排不上今年的工作任务了，注册制的实施大概率将延后。
沪综指.SSEC早盘一度跌逾3%，创业板跌逾4%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)