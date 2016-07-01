中国证监会：三年内违反环保法规且情节严重不得公开发行股票

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 中国证监会周五表示，将在发行审核过程中，严格执行国家环保法律法规，强化发行人信息披露责任和中介机构的核查责任。最近36个月内存在违反环保法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的，不得公开发行股票。
“发行人生产经营活动、募集资金投资项目应符合法律、法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和环境保护政策。”证监会微博称。
证监会并称，违反环保规定受到行政处罚情节严重的上市公司不得公开发行证券，鼓励上市公司主动披露积极履行社会责任的工作情况，对属于国家环境保护规定的重污染行业的上市公司，还需披露主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息。
此外，将参照绿色公司债券相关要求推进绿色资产证券化工作，积极支持鼓励绿色环保产业相关项目通过资产证券化方式融资发展。证监会将进一步推进绿色债券发行试点工作，条件成熟后对绿色债券进行统一标识，由交易所适时对证券指数编制机构合作发布绿色债券指数、设立绿色债券板块，并不断完善相关制度规则。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。