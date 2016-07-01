中国证监会：三年内违反环保法规且情节严重不得公开发行股票

路透北京7月1日 - 中国证监会周五表示，将在发行审核过程中，严格执行国家环保法律法规，强化发行人信息披露责任和中介机构的核查责任。最近36个月内存在违反环保法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的，不得公开发行股票。

“发行人生产经营活动、募集资金投资项目应符合法律、法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和环境保护政策。”证监会微博称。

证监会并称，违反环保规定受到行政处罚情节严重的上市公司不得公开发行证券，鼓励上市公司主动披露积极履行社会责任的工作情况，对属于国家环境保护规定的重污染行业的上市公司，还需披露主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息。

此外，将参照绿色公司债券相关要求推进绿色资产证券化工作，积极支持鼓励绿色环保产业相关项目通过资产证券化方式融资发展。证监会将进一步推进绿色债券发行试点工作，条件成熟后对绿色债券进行统一标识，由交易所适时对证券指数编制机构合作发布绿色债券指数、设立绿色债券板块，并不断完善相关制度规则。（完）