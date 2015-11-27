进一步全面排查配资私募资管产品 有序推进清理整顿--中国证监会

路透北京11月27日 - 中国证监会周五称，日前下发通知要求各证监局进一步全面排查证券期货经营机构涉嫌配资的私募资管产品情况，继续按照“摸清底数、突出重点、疏堵结合、稳妥处置”的原则，有序推进清理整顿工作。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上表示，通知要求在中国证券投资基金业协会前期摸排数据的基础上，督促辖区证券期货经营机构进一步甄别、确认涉嫌配资的相关私募资管产品。同时明确了需规范的三类私募资管产品范围及标准，相关数据核实与后续清理规范应按该既定标准进行。

通知指出，要分类推进清理规范工作，坚决清理私募资管产品中下设子账户、分账户、虚拟账户等情形，有序规范涉嫌配资的优先级委托人享受固定收益、劣后级委托人以投资顾问等形式直接执行投资指令参与股票投资的私募资管产品。

通知称，将持续关注利用“一人多户”、线上转线下等新型场外配资及其风险，督促各证券期货经营机构建立健全识别、监测、防范场外配资活动的工作制度和流程。

张晓军还表示，近日，出于对市场整体风险的考虑，中国证券业协会根据自律管理规则，要求证券公司不得通过场外衍生品业务向客户融出资金，供客户进行证券交易。其他满足客户风险管理等合理需求的场外衍生品业务仍可正常开展。（完）