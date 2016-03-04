新三板分层机制预计于5月份正式实施--中国证监会

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月4日 - 中国证监会新闻发言人周五指出，目前全国中小企业股份转让系统（新三板）正就分层方案的市场意见进行梳理和研究，对分层方案进行完善，待履行相关程序后向市场公布。预计新三板分层机制于5月份正式实施。
该发言人在证监会官方微博上表示，分层实施后，第三板将进一步跟踪研究和评估相关制度机制，按照权利义务对等原则，逐步丰富和完善不同层级挂牌公司的差异化制度安排。
全国中小企业股转系统去年11月发布市场分层方案细则，起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层，创新层公司优先进行制度创新的试点，基础层公司继续适用现有的制度安排。创新层拟设置三套并行标准，筛选出市场关注的不同类型公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)