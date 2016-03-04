新三板分层机制预计于5月份正式实施--中国证监会

路透上海3月4日 - 中国证监会新闻发言人周五指出，目前全国中小企业股份转让系统（新三板）正就分层方案的市场意见进行梳理和研究，对分层方案进行完善，待履行相关程序后向市场公布。预计新三板分层机制于5月份正式实施。

该发言人在证监会官方微博上表示，分层实施后，第三板将进一步跟踪研究和评估相关制度机制，按照权利义务对等原则，逐步丰富和完善不同层级挂牌公司的差异化制度安排。

全国中小企业股转系统去年11月发布市场分层方案细则，起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层，创新层公司优先进行制度创新的试点，基础层公司继续适用现有的制度安排。创新层拟设置三套并行标准，筛选出市场关注的不同类型公司。（完）