中国证监会拟修订上市公司股权激励管理办法 赋予公司灵活空间

路透北京12月18日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，拟修订上市公司股权激励管理办法，进一步赋予公司自治和灵活决策空间，放宽绩效考核指标、股票定价机制、预留权益、股权激励与其他重大事项的间隔期、终止实施股权激励计划的强制间隔期等方面要求。

他在每周新闻例会上指出，证监会已对《上市公司股权激励管理办法（征求意见稿）》进行修订，现公开征求意见。本次修订的总体原则为以信息披露为中心，根据“宽进严管”的监管理念，放松管制、加强监管，逐步形成公司自主决定的、市场约束有效的上市公司股权激励制度，并拟将《办法》效力层级提升为证监会部门规章。

他并称，本次修订的具体内容包括：对信息披露作专章规定，强化信息披露监管；进一步完善不得实行股权激励与不得参与股权激励的负面清单，明确激励对象的范围；深化市场化改革，进一步赋予公司自治和灵活决策空间，放宽绩效考核指标、股票定价机制、预留权益、股权激励与其他重大事项的间隔期、终止实施股权激励计划的强制间隔期等方面要求。

他指出，将进一步完善限制性股票与股票期权相关规定；强化公司内部监督与市场约束，进一步完善股权激励决策程序、实施程序相关规定，对决策、授予、执行等各环节提出细化要求；并加强事后监管，增加公司内部问责机制安排，细化监督处罚的规定，为事后监管执法提供保障。（完）