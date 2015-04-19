中国证监会称融券业务新政并非鼓励卖空 更非打压股市

路透上海4月18日 - 在中国证券监管部门周五发布通知允许公募基金等经营融券业务后，中国证监会新闻发言人邓舸周六指出，融券新政是为了促进融资融券业务平衡发展，不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市。

对于证监会主席助理张育军近日提出的融资融券七项要求，邓舸在证监会官方微博中亦作出回应称，这七项要求是对现有规定的重申和提醒，旨在促进融资融券业务规范发展，没有新的政策要求，市场不宜过度解读。

中国证券业协会及沪深证交所周五联合发布通知称，为支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易，近期将融券交易和转融券交易的标的证券增加至1,100只。

张育军近日强调，证监会始终高度关注证券公司融资融券业务的发展，下一步将继续加大检查执法力度。对券商开展两融业务，他提出七项要求，包括适当控制经营杠杆、加强两融业务风险管理、不得以任何形式参与场外股票配资、伞型信托等活动、落实客户适当性管理和分类分级管理要求等。

这两条消息被不少市场人士解读为监管层有意给不断创新高的A股市场降温。国金证券策略分析师李立峰曾指出，证监会规范两融大致符合预期，其目的是挤压“非理性”泡沫；打击场外股票配资、伞型信托，对市场冲击主要体现在心理层面。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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