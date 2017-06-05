证监会明确非实控人的创投基金所持股份锁定期可减为一年

路透上海6月5日 - 在近日公布减持新规后，中国证监会又对创业投资基金减持做了补充性规定。证监会在上周五稍晚发布的监管问答中指出，在上市公司股东中，作为非实际控制人的创业投资基金股东，在满足一定条件后，其所持股份锁定期可由原先的三年减为一年。

证监会指出，若发行人没有或难以认定实际控制人的，对于非发行人第一大股东但位列合计持股51%以上股东范围，并且符合一定条件的创投基金股东，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。而在此前的实际操作中，位列合计持股51%以上的股东范围内，其所持股份均锁定36个月（三年）。

创投基金若要符合上述新规，需满足：其投资首发企业时，该企业成立不足60个月，且职工人数不足500人、年销售额不超过2亿元人民币、资产总额不超过2亿元；在首发企业递交申请材料时，创投基金投资该企业已满三年；创投基金需在基金业协会备安并成为协会会员。

上述“符合一定条件的创业投资基金股东”的认定程序，由创业投资基金股东向保荐机构提出书面申请，经保荐机构和发行人律师核查后认为符合相关认定标准的，在收到相关首发项目反馈意见后由保荐机构向证监会发行审核部门提出书面申请，证监会发行审核部门在认定时应当征求证监会相关职能部门的意见。

中国证监会上周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。其中部分规定亦会适用于创投基金股东，例如大股东三个月内竞价减持股份不得超过总股本的1%。（完）