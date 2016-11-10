中国证监会要求期货公司不得参与配资及为其提供便利--报载

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月10日 - 针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。中国证券报周四报导称，中国证监会昨日下发通知，要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。
报导显示，证监会通知要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理，密切关注客户风险状况，加强对期货配资活动的风险防范；一旦发现期货公司存在违法违规行为，及时依法采取监管措施。
此外，证监会已多次向各期货交易所和中国期货市场监控中心下发风险提示函，要求加大对交易、结算、交割等重点环节的监管力度，严防交易、结算风险，加强异常交易行为监管，加大违法违规行为排查力度，严防投机资本操纵市场价格。
证监会并要求，各期货交易所要抑制过度投机和防止市场价格操纵，立即全面展开对各种资管产品账户的持有人、管理人、投资顾问等相关信息报备及排查工作，并确定了严格的资管产品账户实际控制关系认定标准，从严管理资管产品账户实际控制关系，以严厉打击利用资管产品账户规避限仓的行为。
上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所本周接连出台上调交易手续费标准、调整保证金和涨跌停板幅度的政策，以抑制交易过热，涉及品种包括螺纹钢、动力煤、玻璃、甲醇、焦煤和焦炭等。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。