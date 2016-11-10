中国证监会要求期货公司不得参与配资及为其提供便利--报载

此外，证监会已多次向各期货交易所和中国期货市场监控中心下发风险提示函，要求加大对交易、结算、交割等重点环节的监管力度，严防交易、结算风险，加强异常交易行为监管，加大违法违规行为排查力度，严防投机资本操纵市场价格。

证监会并要求，各期货交易所要抑制过度投机和防止市场价格操纵，立即全面展开对各种资管产品账户的持有人、管理人、投资顾问等相关信息报备及排查工作，并确定了严格的资管产品账户实际控制关系认定标准，从严管理资管产品账户实际控制关系，以严厉打击利用资管产品账户规避限仓的行为。