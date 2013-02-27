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中国财经 | 2013年 2月 27日 星期三 09:26 BJT

证监会人士称券商通道业务不构成实质性风险--报载

路透上海2月27日 - 中国证券报周三报导,证监会有关部门负责人表示,截至去年底,证券公司资产管理业务中的通道业务达1.5万亿元人民币,约占券商资管业务总规模的80%,这些业务不对券商构成实质性风险.

截至今年1月底,券商资管总体规模已超过2万亿元.报导援引该负责人表示,目前也没有发生相关风险事件,不过券商通道业务仍存在一些潜在风险,包括政策性风险、信用风险和操作风险;证监会将持续关注券商通道业务.

证监会上周在媒体通气会上曾表示,券商现场检查工作上半年完成,通道业务系资管业务的检查重点.

自去年下半年券商资产管理业务新规发布之后,为了争抢规模,证券公司接替信托公司成为和银行合作"通道"业务的主力.通道业务,即银行的变相贷款,客户和贷款项目本身都是银行的资源,只是受银监会有关规定限制,不能直接拿理财客户的资金给项目放贷款.通道业务为中间人带来的成本几乎可忽略不计,收益率也不高,但规模大将带来很大利润.

去年中国股市投资情绪低迷,很多券商资产管理业务收入的一半甚至以上都来源于通道业务.(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)

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