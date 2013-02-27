证监会人士称券商通道业务不构成实质性风险--报载

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海2月27日 - 中国证券报周三报导,证监会有关部门负责人表示,截至去年底,证券公司资产管理业务中的通道业务达1.5万亿元人民币,约占券商资管业务总规模的80%,这些业务不对券商构成实质性风险.
截至今年1月底,券商资管总体规模已超过2万亿元.报导援引该负责人表示,目前也没有发生相关风险事件,不过券商通道业务仍存在一些潜在风险,包括政策性风险、信用风险和操作风险;证监会将持续关注券商通道业务.
证监会上周在媒体通气会上曾表示,券商现场检查工作上半年完成,通道业务系资管业务的检查重点.
自去年下半年券商资产管理业务新规发布之后,为了争抢规模,证券公司接替信托公司成为和银行合作"通道"业务的主力.通道业务,即银行的变相贷款,客户和贷款项目本身都是银行的资源,只是受银监会有关规定限制,不能直接拿理财客户的资金给项目放贷款.通道业务为中间人带来的成本几乎可忽略不计,收益率也不高,但规模大将带来很大利润.
去年中国股市投资情绪低迷,很多券商资产管理业务收入的一半甚至以上都来源于通道业务.(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。