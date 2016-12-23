中国证监会对5家券商投行类业务采取责令限期改正等行政监管措施

路透北京12月23日 - 中国证监会周五表示，针对前期对13家券商投行类业务专项检查的结果，拟对新时代、国信证券(002736.SZ)、国泰君安(601211.SS)、中泰和东莞等5家证券公司分别采取责令限期改正同时增加内部合规检查次数并提交合规检查报告、出具警示函的行政监管措施。

证监会网站新闻稿称，7月份证监会组织的此次检查范围涵盖了保荐、财务顾问和新三板推荐等多项投行类业务，检查重点包括内部控制的有效性和执业行为的合规性两方面，发现的问题主要涉及内部控制、尽职调查、持续督导、工作底稿管理等方面。

“具体表现在：一是内部控制机制未有效执行；二是内核工作流程不完善、缺乏独立性；三是尽职调查未履行关键核查程序；四是持续督导尽责程度不够；五是工作底稿未按规定编制、留存。”证监会指出。

证监会并称，根据问题情形不同，证监会拟对18名相关责任人采取出具警示函的行政监管措施，行政监管措施均计入诚信档案。对其他在投行业务内部控制、执业行为等方面存在一般性问题的证券公司，由派出机构谈话提醒，督促其及时整改。

此外，全国中小企业股份转让系统公司还将对存在违反自律规则情形的主办券商采取自律管理措施。

证监会并表示，各证券公司应认真查找投行类业务中存在的问题、切实整改，不断强化合规管理和风险控制工作。下一步，证监会将继续加大监管执法力度，督促中介机构归位尽责，促使证券公司强化主体意识，提升内控水平和执业质量。（完）