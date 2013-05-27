证监会称今年券商创新重点在于资产管理与债券等

路透上海5月27日 - 中国证监会主席助理张育军表示，监管部门将根据证券行业创新发展的进展情况，不断完善监管制度，适时推出符合行业需要的新政策、新举措，为行业发展创造宽松有序的环境；今年证券公司创新的重点在于资产管理、债券、资产证券化、柜台市场试点及组织创新等方面，各种创新举措成熟一项推出一项。

最新出版的新世纪周刊引述张育军指出，今年证券全行业应当注重券商自主创新，形成差异化创新、特色化经营、开放、多元的行业生态。当前证券行业应当扎实做好五个方面的重点工作：

一是扎实推进资产管理业务。证券公司应更加注重发挥自身专业优势，提升主动投资、主动管理、自主设计产品的能力，加快改变主要依靠通道业务进行扩张的模式，努力实现与其他资产管理机构的差异化竞争，尤其要注意控制通道业务可能存在的各种风险。

二是扎实推进债券业务。证券公司应在巩固现有债券品种承销业务的基础上，研究开发更多的债券及其衍生品种，更好地满足客户多元化投融资需求。对涉及证券公司的违法违规行为，证监会将坚决配合相关部门依法查处。证券公司要坚决防止出现业务杠杆缺乏控制、交易权限缺乏监督约束等情况，防范各种利益输送、违规代持、账外经营等违反监管高压线的行为。

三是扎实推进资产证券化业务。特别要注意加强基础资产管理，保证基础资产的质量和安全；提高资产定价能力，科学预测现金流并且预留足够的风险缓释空间；产品设计不能过度复杂化，保证投资者真正理解产品的风险收益特性；注意投资者适当性管理，确保产品风险与投资者承受能力相匹配，切实保护投资者的合法权益。

四是扎实推进柜台市场试点。根据自身实际情况，在充分论证的基础上谨慎制定柜台业务方案，不要一哄而上。在试点过程中，不能将柜台市场办成类交易所，严守柜台市场的私募性质，落实合格投资者制度；加强对柜台业务的监测监控，及时甄别和处置潜在的风险，防止风险外溢。

五是扎实推进组织创新与机构管理。证券公司应严格实施对分支机构的集中统一管理，做到统一管理制度、统一业务流程和统一合规风控，实现对分支机构的全覆盖，不留死角。对非现场开户、代销金融产品等新业务一定要做到“制度、风控先行一步”，引导分支机构以规范求生存、以专业求发展，防止低层次的恶性竞争。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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