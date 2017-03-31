中国证监会拟完善公开募集开放式证券投资基金流动性风险管控机制

穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。
证监会网站新闻稿称，近年来基金业变化较大，流动性风险管控压力日益加大。证监会据此对现有监管规则进行全面“查缺补漏”，督促基金管理人强化自我风险管控，建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，强化机构主体的风险管控约束机制。
“做好流动性风险管控是我国公募基金行业持续健康发展的基石，也是确保资本市场乃至整个金融体系稳定的基本要求。”证监会称，开放式基金由于需要每日接受投资者申购赎回，流动性风险是其固有风险之一。
证监会此前已下发通知，要求公募基金管理公司合理规范持有人过度集中的公募基金，防范大额集中赎回对基金流动性的冲击风险，防止在公募基金内部管理上出现“差异化对待”等不利于中小投资者的情况。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。