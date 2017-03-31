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中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 19:09 BJT

中国证监会拟完善公开募集开放式证券投资基金流动性风险管控机制

路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。

证监会网站新闻稿称，近年来基金业变化较大，流动性风险管控压力日益加大。证监会据此对现有监管规则进行全面“查缺补漏”，督促基金管理人强化自我风险管控，建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，强化机构主体的风险管控约束机制。

“做好流动性风险管控是我国公募基金行业持续健康发展的基石，也是确保资本市场乃至整个金融体系稳定的基本要求。”证监会称，开放式基金由于需要每日接受投资者申购赎回，流动性风险是其固有风险之一。

证监会此前已下发通知，要求公募基金管理公司合理规范持有人过度集中的公募基金，防范大额集中赎回对基金流动性的冲击风险，防止在公募基金内部管理上出现“差异化对待”等不利于中小投资者的情况。（完）

浏览详情，请点击中国证监会网站 here

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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