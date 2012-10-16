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中国财经 | 2012年 10月 17日 星期三 07:26 BJT

证监会9月批准包括麦格里银行等七家公司QFII资格

路透北京10月16日电---中国证监会网站显示,9月批准包括麦格理银行行(MQG.AX)等七家公司合格境外机构投资者(QFII)资格.

其它六家公司分别为瑞典第二国家养老金、海通资产管理(香港)有限公司、IDG资本管理(香港)有限公司、杜克大学、卡塔尔控股有限责任公司和瑞士盈丰银行股份有限公司.

根据证监会网站公布的QFII名录,至此,已有188家境外机构获得QFII资格.(完)

详情请点选证监会网站(here)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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