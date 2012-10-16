证监会9月批准包括麦格里银行等七家公司QFII资格

中国央行官员称应加强监管协调 按资管产品类型统一标准规制

路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。