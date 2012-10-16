证监会9月批准包括麦格里银行等七家公司QFII资格

沙特夺回中国最大原油供应国宝座
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
路透北京10月16日电---中国证监会网站显示,9月批准包括麦格理银行行(MQG.AX)等七家公司合格境外机构投资者(QFII)资格.
其它六家公司分别为瑞典第二国家养老金、海通资产管理(香港)有限公司、IDG资本管理(香港)有限公司、杜克大学、卡塔尔控股有限责任公司和瑞士盈丰银行股份有限公司.
根据证监会网站公布的QFII名录,至此,已有188家境外机构获得QFII资格.(完)
详情请点选证监会网站(here)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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