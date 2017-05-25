证监会处罚涉上海司度案的机构 中信证券被罚没3.7亿元

路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券(600030.SS)(6030.HK)被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。

相关上市公司公告显示，同批因上海司度案而被处罚的机构还包括海通证券(600837.SS)(6837.HK)、国信证券(002736.SZ)及其子公司国信期货。这些机构均被处以没收违法所得及金额不等的罚款，相关责任人亦被警告和罚款。

据中信证券公告，证监会调查结果显示，2011年2月，上海司度在中信证券开设普通证券帐户，但一直未从事证券交易。中信证券在司度未满足连续交易至少半年的情况下，为司度提供融资融券服务。截止2015年10月22日，中信证券自上海司度获得净融券收益562.28万元，净佣金收益5,603.3万元。

国信证券公告显示，其亦在未满足连续交易满半年等条件的情况下，给上海司度开设信用证券帐户，至使上海司度得以开展大规模的融券交易。国信证券因此获得融券净收益为1,020.35万元，净佣金收益1,068.32万元，共计收益2,088.67万元。

中国证监会处罚决定要求国信证券改正，予以警告，没收违法所得2,088.67万元，并处以1.044亿元罚款。而国信期货因未能对上海司度的资产管理计划进行实时监控等，亦被罚款54.08万元罚款，没收18.03万元违法所得。

海通证券亦因为实为上海司度操作的信用帐户出具不实说明等，被中国证监会处以254.8万元罚款，没收违法所得50.97万元。

司度（上海）贸易有限公司的股东为全球最大的对冲基金之一的CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L。2015年7月，沪深证交所对涉嫌影响证券交易价格的24个账户采取限制交易措施，其中就包括上海司度的部分帐户。（完）