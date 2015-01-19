证监会将推动深港通 推动A股纳入MSCI等国际指数--官员

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海1月19日 - 中国证监会国际合作部主任祁斌表示，证监会将稳步推进资本市场对外开放，深化沪港通机制，推动深港通；理顺资金双向投资机制，全面深化各种制度对接；推动A股市场纳入MSCI(明晟)和FTSE等国际指数。
中国证券报周一引述祁斌指出，下一步，证监会推进资本市场对外开放的主要内容还包括：扩展QFII、QDII、RQFII等，推动内地与香港基金互认；建立健全外资进出市场的风险监控，防范系统性风险。
他并透露，证监会将加快境外上市机制改革，进一步简化流程，合规性审查；鼓励中国金融证券机构更多走出去，满足国际社会投资需求与中国企业金融服务需求。
此外还要充分利用中国经济和资本市场日益增长的谈判力，深化对话机制，提高资本市场和金融机构的国际竞争力。
同时加强国际合作，逐步统一红筹监管标准，进一步提高中国在国际组织中的参与度和国际规则制定过程中的话语权。(完)
(发稿 边竞；审校 黄凯)
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