证监会称不允许代持 无论是权益还是债券类的利益输送行为

路透上海4月19日 - 中国证监会周五表示，坚决不允许代持，无论是权益还是债券类的利益输送行为。下一步要更加重视，基金公司要针对证监会的制度做进一步落实完善。

证监会相关负责人是在例行新闻会上，被问及证监会对代持问题的态度和监管时，作出上述表示的。

该负责人并称，接下来基金公司的专项核查将重点关注利益输送和内部交易问题。

日前万家基金公告称，原固定收益部投资总监邹昱因个人行为正被公安部门调查。据媒体报导，邹昱或涉嫌债券代持及利益输送。此外，中信证券亦称固定收益部董事总经理杨辉因个人原因接受相关调查，未涉及公司。(完)

(发稿 尹嫄婷；撰写 李宏薇；审校 张喜良)

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