中国证监会发言人重申投资者应理性投资 不要盲目跟风炒作

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海4月17日 - 在近期中国A股连创新高之后，监管层开始强调风险给市场降温。中国证监会新闻发言人邓舸周五指出，投资者尤其是新入市的投资者，应理性投资，牢记股市有风险，量力而行，不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导，不要盲目跟风炒作。
中国证监会主席肖钢昨日亦公开表示，投资者要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。他还特别提醒新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。
邓舸在每周新闻例会上指出，投资者踊跃入市，说明大家对中国证券市场充满信心，但不少新投资者只看到炒股赚钱的可能，忽视了炒股赔钱的风险，对股市涨跌缺乏经验和感受，对股市风险缺少足够的认识和警惕。
今年第一季，中国新增股票账户达到795多万户，同比增长433%，其中80后（1980年以后出生人群）成为主力军，占62%。从持股规模看，90%以上帐户持股市场50万元人民币以下。
中国股市沪综指周五盘中一度突破4,300点整数关口，收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，继续刷新逾七年收盘高点。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数