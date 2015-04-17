中国证监会发言人重申投资者应理性投资 不要盲目跟风炒作

路透上海4月17日 - 在近期中国A股连创新高之后，监管层开始强调风险给市场降温。中国证监会新闻发言人邓舸周五指出，投资者尤其是新入市的投资者，应理性投资，牢记股市有风险，量力而行，不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导，不要盲目跟风炒作。

中国证监会主席肖钢昨日亦公开表示，投资者要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。他还特别提醒新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。

邓舸在每周新闻例会上指出，投资者踊跃入市，说明大家对中国证券市场充满信心，但不少新投资者只看到炒股赚钱的可能，忽视了炒股赔钱的风险，对股市涨跌缺乏经验和感受，对股市风险缺少足够的认识和警惕。

今年第一季，中国新增股票账户达到795多万户，同比增长433%，其中80后（1980年以后出生人群）成为主力军，占62%。从持股规模看，90%以上帐户持股市场50万元人民币以下。

中国股市沪综指周五盘中一度突破4,300点整数关口，收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，继续刷新逾七年收盘高点。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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