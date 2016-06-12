进一步便利境内外主体跨境投资 择时启动深港通--中国证监会

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月12日 - 中国证监会副主席姜洋周日称，证监会将着力深化资本市场双向开放，使开放的节奏和力度与中国经济发展水平、市场发育程度相适应，要进一步便利境内外市场主体进行跨境投资，择时启动深港通，完善沪港通。
他在出席陆家嘴论坛时并表示，将继续推进商品期货市场对外开放，循序渐进地引入境外投资者参与中国商品期货市场；进一步拓宽境内企业境外上市融资渠道，支持境内企业做优做强。
在加强上市公司监管方面，他强调，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革，强化市场的优胜劣汰功能。加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管，引导上市公司规范运作，老老实实做好主业；鼓励上市公司加大回报投资者力度，促进市场长期投资、价值投资理念的形成。
“发展资本市场，必须始终坚持服务实体经济的根本宗旨，决不能‘脱实向虚’，更不能‘自娱自乐’。否则，资本市场就会成为‘无本之木’、‘无源之水’”姜洋说。
他还指出，证券市场要坚决守住不发生系统性风险的底线，要建立健全风险跟踪、监测和处置机制，提升提前研判风险的能力，切实关注单一业务、单一产品、单一机构的风险外溢问题，防止个体的理性行为演变为集体的非理性行为。
同时，要在完善逆周期监管的同时，引导机构主动加强风险控制，充分评估自身风险承受能力，摈弃盲目扩张规模的倾向，在稳健经营上下功夫，合理有序开展业务活动。当前，要在维护市场平稳运行的基础上，规范互联网股权融资活动，防范私募基金、股权众筹等领域的风险。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。