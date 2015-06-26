股市近期大跌是对前期大涨的修正 支撑因素仍在--中国证监会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五称，股市近期大跌，是对市场前期上涨过快的自我调整，是市场自身运行规律的结果，有流动性波动、投资去杠杆等因素叠加的原因，不过支撑股市的一些因素依旧存在。他强调，近期股市波动幅度加大，需要各方理性看待。
他在新闻例会上指出，市场虽然在短期内出现较大幅度的回调，但改革红利释放、流动性总体充裕和居民总体资产配置的根据没有发生改变；经济企稳的趋势更加明显，各项稳增长、调结构、促民生的措施将持续发力，夯实市场的基础；大众创业、万众创新将进一步激发市场活力。
张晓军表示，前期为维护市场秩序，保护投资者利益，证监会采取了一系列优化市场融资秩序的措施，目的使规范市场融资融券，有利于形成市场逆周期调节，有利于证券公司自主风险控制和投资者自我约束的机制，也有利于市场长期稳定运行。
他并强调，证监会将抑制涉嫌违反账户实名制的场外配资活动，打击内幕交易及市场操纵行为，对目前市场反应集中的大股东、董监高人员违反规定承诺的减持行为，将依法予以查处。
沪综指.SSEC周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停；本周沪综指累计下跌6.37%。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。