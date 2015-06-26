股市近期大跌是对前期大涨的修正 支撑因素仍在--中国证监会

路透北京6月26日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五称，股市近期大跌，是对市场前期上涨过快的自我调整，是市场自身运行规律的结果，有流动性波动、投资去杠杆等因素叠加的原因，不过支撑股市的一些因素依旧存在。他强调，近期股市波动幅度加大，需要各方理性看待。

他在新闻例会上指出，市场虽然在短期内出现较大幅度的回调，但改革红利释放、流动性总体充裕和居民总体资产配置的根据没有发生改变；经济企稳的趋势更加明显，各项稳增长、调结构、促民生的措施将持续发力，夯实市场的基础；大众创业、万众创新将进一步激发市场活力。

张晓军表示，前期为维护市场秩序，保护投资者利益，证监会采取了一系列优化市场融资秩序的措施，目的使规范市场融资融券，有利于形成市场逆周期调节，有利于证券公司自主风险控制和投资者自我约束的机制，也有利于市场长期稳定运行。

他并强调，证监会将抑制涉嫌违反账户实名制的场外配资活动，打击内幕交易及市场操纵行为，对目前市场反应集中的大股东、董监高人员违反规定承诺的减持行为，将依法予以查处。

沪综指.SSEC周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停；本周沪综指累计下跌6.37%。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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