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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 08:28 BJT

中国证监会：上市公司大股东和高管等半年内不得二级市场减持

路透北京7月9日 - 在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会周三晚间发布公告称，上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，否则将给予严肃处理。

证监会微博的公告规定，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

至于六个月后的减持事宜，证监会将另行规定。

中国政府昨日再祭出多项利好政策救助正处于水深火热中的股票市场，包括向中证金和券商提供充足“弹药”，但是A股大盘依然不管不顾，继续自由落体，沪综指.SSEC周三大幅收跌5.9%至近四个月新低。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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