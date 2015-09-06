中国证监会：今后当市场剧烈异常波动时 中证金仍将发挥维稳作用

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月7日 - 在中国股市周一恢复交易之前，中国证监会对外表态，今后，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，中国证券金融股份有限公司仍将继续以多种形式发挥维稳作用。
据新华社周日晚间报道，证监会有关负责人表示，“股市涨跌有其自身运行规律，一般情况下政府不干预，但在股市发生剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，政府绝不会坐视不管，将及时果断采取多种措施稳定股市。”
他表示，目前，国内股市的泡沫和风险已得到相当程度的释放，市场交易基本正常，流动性较为充裕，市场内在稳定性增强。
在谈到近阶段的监管思路，该负责人指出，未来证监会将积极稳妥实施股票发行注册制改革，着力促进提高上市公司质量，加快上市公司并购重组的市场化改革，规范大股东和实际控制人股份转售制度，推进上市公司股份回购制度建设，认真落实上市公司分红制度，优化投资者回报机制。
同时，证监会将弥补监管漏洞，完善市场管理制度。研究制定实施指数熔断机制方案，严格管理和限制程序化交易，抑制股指期货过度投机，规范股票融资业务。规范证券公司、基金公司、期货公司的业务活动，完善风险控制指标体系。
因公众假期，中国股市上周四至周五休市。在休市前两个交易日，A股市场走势较为疲弱，银行股等权重股上有明显的护盘迹象。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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