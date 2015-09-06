中国证监会：今后当市场剧烈异常波动时 中证金仍将发挥维稳作用

路透上海9月7日 - 在中国股市周一恢复交易之前，中国证监会对外表态，今后，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，中国证券金融股份有限公司仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

据新华社周日晚间报道，证监会有关负责人表示，“股市涨跌有其自身运行规律，一般情况下政府不干预，但在股市发生剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，政府绝不会坐视不管，将及时果断采取多种措施稳定股市。”

他表示，目前，国内股市的泡沫和风险已得到相当程度的释放，市场交易基本正常，流动性较为充裕，市场内在稳定性增强。

在谈到近阶段的监管思路，该负责人指出，未来证监会将积极稳妥实施股票发行注册制改革，着力促进提高上市公司质量，加快上市公司并购重组的市场化改革，规范大股东和实际控制人股份转售制度，推进上市公司股份回购制度建设，认真落实上市公司分红制度，优化投资者回报机制。

同时，证监会将弥补监管漏洞，完善市场管理制度。研究制定实施指数熔断机制方案，严格管理和限制程序化交易，抑制股指期货过度投机，规范股票融资业务。规范证券公司、基金公司、期货公司的业务活动，完善风险控制指标体系。

因公众假期，中国股市上周四至周五休市。在休市前两个交易日，A股市场走势较为疲弱，银行股等权重股上有明显的护盘迹象。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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