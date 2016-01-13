注册制改革将循序渐进 不会造成新股大规模扩容--中国证监会

路透上海1月14日 - 在A股市场连跌不止后，中国证监会新闻发言人邓舸周三晚间强调，注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。

他在证监会官方微博中表示，实施注册制改革将坚持循序渐进，稳步实施的原则，处理好改革的节奏、力度与市场可承受度的关系；坚持统筹协调，守住底线的原则，及时防范和化解市场风险。

对于注册制改革启动的时间，他表示，全国人大授权决定二年施行期限的起算点为3月1日，但这并不是注册制改革正式启动的起算点，改革实施的具体时间将在完成有关制度规则后另行提前公告。

他说，国务院将根据授权，对具体事项作出相关制度安排，出台相应的文件。证监会将根据国务院确定的制度安排，制定相关部门规章和规范性文件。目前，证监会相关规章规则的起草工作正有序进行，待各方面条件成熟后，将按规定向社会公开征求意见。

他还指出，当前，证监会除了做好注册制的各项准备工作外，将继续按照现行规定，做好新股发行审核工作，新股发行受理工作不会停止。注册制实施后，现有在审企业排队顺序不作改变，确保审核工作平稳有序过渡。

中国股市沪综指.SSEC周三收低2.4%并跌破3,000点整数关口，至逾四个半月新低。（完）