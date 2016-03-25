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中国财经 | 2016年 3月 25日 星期五 17:09 BJT

设立战略新兴产业板的具体问题还要做深入研究论证--中国证监会

路透北京3月25日 - 中国证监会周五针对“十三五”规划草案中删除“设立战略新兴产业板”的内容回应称，设立战略新兴产业板的具体问题，还要做深入研究论证。对于尚在研究中的具体工作，没有必要列入纲要。

证监会微博新闻稿称，证监会始终重视支持战略新兴产业的发展，随着多层次资本市场的建设，资本市场对战略新兴产业的支持力度肯定会不断加大，但“十三五”规划纲要是判断未来五年的发展大趋势，设立战新板的具体问题，还要深入研究论证，没必要列入纲要。

此前有媒体报导，中国十三五（2016－2020年）规划纲要，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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