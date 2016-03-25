设立战略新兴产业板的具体问题还要做深入研究论证--中国证监会

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月25日 - 中国证监会周五针对“十三五”规划草案中删除“设立战略新兴产业板”的内容回应称，设立战略新兴产业板的具体问题，还要做深入研究论证。对于尚在研究中的具体工作，没有必要列入纲要。
证监会微博新闻稿称，证监会始终重视支持战略新兴产业的发展，随着多层次资本市场的建设，资本市场对战略新兴产业的支持力度肯定会不断加大，但“十三五”规划纲要是判断未来五年的发展大趋势，设立战新板的具体问题，还要深入研究论证，没必要列入纲要。
此前有媒体报导，中国十三五（2016－2020年）规划纲要，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)