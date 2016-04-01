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中国财经 | 2016年 4月 1日 星期五 17:13 BJT

新三板企业转板到证交所上市相关制度正在研究中--中国证监会

路透上海4月1日 - 中国证监会官方微博周五表示，目前，全国股转系统（新三板）挂牌企业转板到证券交易所市场的相关制度正在研究中。

微博指出，此前相关政策就允许符合股票上市条件的新三板企业可直接转板至证交所上市，但因当时挂牌公司数量和规模较小，与交易所市场的标准和要求有很大差距。随着新三板的逐步发展，挂牌公司数量和质量都得到了提升，对利用多层次资本市场也有了更多需求。

2013年12月，国务院发布全国中小企业股转系统有关问题决定明确，全国股转系统主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务，达到股票上市条件的，可以直接向证交所申请上市。而中国证监会当时亦表示，转板上市前提是挂牌公司符合证券法规定的股票上市条件，在股本总额、股权分散程度、公司规范经营、财务报告真实性等方面达到相关要求。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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