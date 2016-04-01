新三板企业转板到证交所上市相关制度正在研究中--中国证监会

微博指出，此前相关政策就允许符合股票上市条件的新三板企业可直接转板至证交所上市，但因当时挂牌公司数量和规模较小，与交易所市场的标准和要求有很大差距。随着新三板的逐步发展，挂牌公司数量和质量都得到了提升，对利用多层次资本市场也有了更多需求。