新三板企业转板到证交所上市相关制度正在研究中--中国证监会

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透上海4月1日 - 中国证监会官方微博周五表示，目前，全国股转系统（新三板）挂牌企业转板到证券交易所市场的相关制度正在研究中。
微博指出，此前相关政策就允许符合股票上市条件的新三板企业可直接转板至证交所上市，但因当时挂牌公司数量和规模较小，与交易所市场的标准和要求有很大差距。随着新三板的逐步发展，挂牌公司数量和质量都得到了提升，对利用多层次资本市场也有了更多需求。
2013年12月，国务院发布全国中小企业股转系统有关问题决定明确，全国股转系统主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务，达到股票上市条件的，可以直接向证交所申请上市。而中国证监会当时亦表示，转板上市前提是挂牌公司符合证券法规定的股票上市条件，在股本总额、股权分散程度、公司规范经营、财务报告真实性等方面达到相关要求。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。