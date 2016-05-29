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中国财经 | 2016年 5月 30日 星期一 07:22 BJT

中国证监会称将进一步完善多层次股权市场 大力发展期货市场

路透北京5月29日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将进一步完善多层次股权市场，继续发展主板、中小板、创业板，完善新三板制度规则体系，规范发展区域性股权市场，切实增强多层次资本市场的资源配置功能、投融资功能、财富管理功能、风险管理功能，注重遏制过度投机。 　

据新浪网报导，他在2016第五届金融街论坛上透露，期货市场在决定现货价格和未来预期价格上有着重要作用，对分散金融体系风险和管理企业风险方面起着非常重要的作用，因此将大力发展。 　

方星海表示，证监会将在维护市场平稳运行的基础上，重点研判当前市场形势和风险隐患，抓好互联网金融风险专项整治，规范互联网股权融资活动，防范私募基金、股权众筹等领域风险。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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