中国证监会称将进一步完善多层次股权市场 大力发展期货市场

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京5月29日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将进一步完善多层次股权市场，继续发展主板、中小板、创业板，完善新三板制度规则体系，规范发展区域性股权市场，切实增强多层次资本市场的资源配置功能、投融资功能、财富管理功能、风险管理功能，注重遏制过度投机。
据新浪网报导，他在2016第五届金融街论坛上透露，期货市场在决定现货价格和未来预期价格上有着重要作用，对分散金融体系风险和管理企业风险方面起着非常重要的作用，因此将大力发展。
方星海表示，证监会将在维护市场平稳运行的基础上，重点研判当前市场形势和风险隐患，抓好互联网金融风险专项整治，规范互联网股权融资活动，防范私募基金、股权众筹等领域风险。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。