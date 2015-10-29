中国监管层提定增新要求 长期停牌公司不得直接锁价--报载

路透北京10月29日 - 上海证券报周四报道，近日中国监管层强调了关于上市公司非公开发行的窗口指导意见，对发行价格、发行对象以及发行规模等提出新要求，明确长期停牌公司不得直接锁价，主要意图应是进一步推动定向增发的市场化定价，保护二级市场投资者。

报道称，窗口指导意见针对长期停牌的公司（超过20个交易日），要求复牌后交易至少20个交易日后再确定非公开基准日和底价。鼓励以发行期首日为定价基准日，此类交易如审核无重大问题，直接上初审会。

对于董事会阶段确定投资者，投资者涉及资管计划、理财产品等的非公开发行，要求穿透，人数不能超200人，不能分级；募集资金规模最好不超过最近一期净资产，募集资金可以补充流动性，但要测算合理性，测算过程可用过去几年最高的收入增长率。

报道引述业内人士观点称，此前市场流行的做法是在披露方案后股票复牌时即锁定发行价，特别是涉及并购重组的公司，而公司在复牌后股价往往大幅上涨，由此相较于二级市场出高价抢筹的投资者而言，客观上造成了不公平。

报道并指出，指导意见中募集资金规模最好不超过最近一期净资产的要求是第一次正式提出，这将在很大程度上限制对“壳公司”的炒作，对投资者人数的限制等要求目的是防止变成公开发行，同时也禁止了各种杠杆的利用。（完）