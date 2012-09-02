证监会放开保险资管及信托产品开户

路透上海9月2日电---中国证券登记结算公司近日发布新规,明确全面放开保险资产管理公司资产管理计划开户,而信托产品开户也已重启.这意味着证券市场上,机构投资者队伍进一步丰富.而银行理财产品开立证券账户从事股票和债券交易,证监会和银监会正在积极研究中.

刊登在证监会网站上的通知,明确保险资管计划开立和使用资管账户、信托产品开立和使用证券账户的具体要求和相关结算安排.要求保险资管和信托公司均不得为"专门申购新股,炒作ST股的产品"申请开立资管账户.

保险资管公司受托管理保险机构投资者保险资金以外的资金,并开立证券账户属首次规定.保险资管公司可以以特定客户资产管理计划或集合资产管理计划分别开立资管账户,满足保险资金分产品进行单独管理的需要.

保险资管账户名称应恰当反映产品属性.资管账户开立後六个月内没有使用、资管合同失效的,中国结算可对账户予以注销.

通知并要求信托公司可自行开立证券账户参与证券交易,或按自主选择委托基金公司专户理财、证券公司定向资产管理计划参与证券交易.一个信托产品每委托一家证券公司或基金管理公司进行资产管理,可在沪深市场各开立一个专用账户.要求信托产品账户名称恰当反映产品属性,并防止发生信托产品募集不成功而开立证券账户问题.

为促进企业,特别是中小微企业股权交易和融资,证监会同日发布《关於规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见(试行)》,提出证券公司参与区域性市场可有两种方式:一是仅作为区域性市场会员开展相关业务;二是作为区域性市场的股东参与市场管理并开展相关业务.

证券公司参与区域性市场不设定行政审批事项.参与区域性市场前,证券公司应进行评估,并在证券业协会备案.可开展挂牌公司推荐、挂牌公司股权代理买卖服务,并为区域性市场挂牌公司提供股权转让、定向股权融资、私募债券融资、投资咨询及其他有关服务;证券公司还可为区域性市场的挂牌公司提供转板服务.(完)

参看相关细节,请点选证监会网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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