中国证监会拟开展证券期货机构风险压力测试

紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目 主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京12月18日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会拟组织开展证券期货机构风险压力测试工作，主要考察在极端情况下流动性等指标的承压情况，为监管部门提供政策依据。
他在每周新闻例会上指出，下一步将立足长远，建立证券期货机构在面对风险时的应对措施，全面掌握资本市场的风险状况，建立证券期货机构在面对风险时的框架和风险应对措施。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。