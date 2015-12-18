版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 18日 星期五 17:30 BJT

中国证监会拟开展证券期货机构风险压力测试

路透北京12月18日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会拟组织开展证券期货机构风险压力测试工作，主要考察在极端情况下流动性等指标的承压情况，为监管部门提供政策依据。

他在每周新闻例会上指出，下一步将立足长远，建立证券期货机构在面对风险时的应对措施，全面掌握资本市场的风险状况，建立证券期货机构在面对风险时的框架和风险应对措施。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐