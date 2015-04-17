中国监管层支持专业投资者参与融券交易 并扩大融券券源

路透北京4月17日 - 中国证券业协会及沪深证交所周五发布通知称，为支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易，近期将融券交易和转融券交易的标的证券增加至1,100只。

中国证监会主席助理张育军近日则强调，证监会始终高度关注证券公司融资融券业务的发展，下一步将继续加大检查执法力度，坚决、及时处理和纠正违法违规行为，为融资融券业务持续健康发展创造良好环境。

通知指出，采用绝对收益、对冲策略的基金可参与融券交易。基金参与融券交易，融券资产净值不得高于基金资产净值的33%。封闭式股票基金、开放式指数基金（含增强型）、交易型开放式指数基金（ETF）可参与转融通证券出借业务。

基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。

通知规定，将推出市场化的转融券约定申报方式，便利证券公司根据客户需求开展融券业务，实现借贷双方自主商定费率、期限等事项。并优化融券卖出交易机制，提高交易效率，允许融券卖出ETF的申报价格可以低于最新成交价，融券卖出价款可以用于买入或申购交易所认可的高流动性证券。

张育军近日还表示，券商两融业务要强化合规管理，要科学合理谨慎地确定融资业务规模，根据自身净资本水平、客户状况和风险管理能力，把握好融资融券业务的发展节奏与速度，适当控制经营杠杆，有效防范流动性风险。

他强调，券商要根据市场发展情况及自身风控要求，及时调整初始保证金比例、可冲抵保证金证券折算率、标的证券范围等管理手段，合理确定客户融资杠杆。不得参与场外股票配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。

张育军要求，要对高比例持仓单一担保证券和持续亏损的客户群体加强规范引导，对于风险较高的标的证券采取相应管理措施；落实客户适当性管理和分类分级管理要求，并丰富券源渠道，优化市场交易方式，降低客户融券成本，促进融券与融资业务均衡发展。

国金证券策略分析师李立峰指出，证监会规范两融大致符合预期，其目的是挤压“非理性”泡沫；当前预估伞形信托、增资配股总的规模大约4,000亿人民币左右，与A股流通市值占比仅为0.76%，体量极小；对市场冲击主要体现在心理层面。

继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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